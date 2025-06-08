В Турции за три праздничных дня произошло более 2 тысяч ДТП

В Турции за первые три нерабочих дня, объявленных в связи с праздником Гурбан байрамы, произошло 2238 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 26 человек, пострадало 3590 граждан.

Этими данными поделился в воскресенье в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр призвал сограждан соблюдать правила дорожного движения. «Не омрачайте праздник себе и своим близким. Дороги созданы для того, чтобы сближать, а не разлучать людей», - говорится в публикации главы МВД.

Ерликая отметил, что сотрудники дорожной полиции продолжают проверки на дорогах, в рамках которых только за последние три дня осуществлен досмотр 1 351 653 транспортных средств.