Азербайджан и Армения обсудили судьбу пропавших без вести во время конфликта
Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц.
Как сообщает 1news.az, в ходе встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судьбы лиц, пропавших без вести в период конфликта.
На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией и вопросы координации поисковых мероприятий.
Стороны подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести лиц.
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