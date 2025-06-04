Азербайджан и Армения обсудили судьбу пропавших без вести во время конфликта

Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц.

Как сообщает 1news.az, в ходе встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судьбы лиц, пропавших без вести в период конфликта.

На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией и вопросы координации поисковых мероприятий.

Стороны подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести лиц.