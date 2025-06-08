Глава МО Израиля приказал любыми средствами не подпускать судно с Тунберг к Газе

Израильский министр обороны Исраэль Кац приказал военным принять любые меры, чтобы не допустить к берегам сектора Газа судно "Мадлин".

На его борту находятся 12 пропалестинских активистов, в том числе экозащитница Грета Тунберг.

"Я дал указание Армии обороны Израиля предотвратить подход флотилии ненависти "Мадлин" к берегам Газы и принять для этого все необходимые меры. Антисемитке Грете и ее друзьям - пропагандистам ХАМАС я говорю ясно: "Вам следует повернуть назад, потому что вы не доберетесь до Газы", - написал Кац в X.

"Израиль будет пресекать любые попытки прорвать блокаду [Газы] или оказать помощь террористическим организациям на море, в воздухе и на суше", - добавил министр.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование, сообщала ранее газета The Jerusalem Post. Его прибытие в Восточное Средиземноморье ожидается в течение недели.

Источник: ТАСС