В Центре совершенствования морской безопасности НАТО поднят флаг Азербайджана - ФОТО

Церемония поднятия флага Азербайджана состоялась в Центре совершенствования морской безопасности НАТО в Стамбуле, сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

Выступивший на церемонии начальник Центра совершенствования морской безопасности НАТО, капитан 1-го ранга Мехмет Дженгиз Экрен подчеркнул роль морской безопасности в глобальной торговле, международном сотрудничестве и коллективной безопасности, отметив её решающее значение в современном глобализирующемся мире. Было подчёркнуто, что принятие Азербайджана в качестве пятого члена Центра совершенствования морской безопасности НАТО является важным процессом и свидетельствует о приверженности формированию будущего морской безопасности совместно с действующими странами-членами — Турцией, Грецией, Португалией и Румынией.

В выступлении с уверенностью было отмечено, что капитан 3-го ранга Мурад Мурадов, назначенный с 2025 года сроком на три года на должность «EDU/007 – Штабной офицер по вопросам образования» в Центре совершенствования морской безопасности НАТО, успешно применит обретенный в период службы опыт в Азербайджане.