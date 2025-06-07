Замглавы МИД РФ и главы российских дипмиссий в Северной и Западной Европе собрались в Баку

Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы собрались в Баку, где обсудили отношения Москвы с европейскими странами, проанализировав ситуацию в регионе с учетом актуальных угроз и вызовов, сообщил МИД РФ.

«Подробно проанализирована ситуация в европейском регионе в контексте современных вызовов и угроз, а также положение дел в двусторонних отношениях с европейскими странами в условиях развязанной против России гибридной войны. По широкому кругу обсуждавшихся вопросов были сформулированы рекомендации на дальнейшую перспективу», - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

На прошедшем 5-6 июня совещании Грушко и главы российских дипведомств обсудили также работу посольств с точки зрения материально-технического и кадрового обеспечения.

В рамках визита в Азербайджан Грушко и российские послы были приняты главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, с которым обсудили комплекс международных и региональных проблем. Кроме того, представители РФ встретились с главой Бакинской и Азербайджанской епархии, епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием.