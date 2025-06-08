Президент Турции обсудил с премьером Пакистана региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил региональные вопросы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Об этом сообщила Администрация президента Турции.

"Наш президент Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям между Анкарой и Исламабадом, а также по региональным и глобальным вопросам.

"Эрдоган на встрече отметил, что дружественные отношения и солидарность между Турцией и Пакистаном еще больше укрепились после предпринятых шагов", – отметили в пресс-службе.