В Армении требуют пожизненного заключения для армянина из Карабаха Саркиса Галстяна, арестованного ранее по обвинению в «шпионаже в пользу Азербайджана».

С приговором в отношении С.Галстяна, приговоренного к 18 годам лишения свободы, не согласны ни прокуратура, ни сторона защиты, пишут армянские СМИ.

Прокуратура требует отменить судебный акт, вынесенный судом первой инстанции, и приговорить Галстяна к пожизненному заключению. В свою очередь, защита требует отмены вердикта и оправдания С.Галстяна.

Ранее сообщалось, что суд общей юрисдикции Сюникской области Армении под председательством судьи Гарика Абеляна 22 ноября 2024 года огласил приговор по делу Саркиса Галстяна. Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что Саркис Галстян в 2018-2023 годах занимал различные должности. 29 марта 2024 года он и его супруга в сопровождении Международного Комитета Красного Креста прибыли из Карабаха в Армению. По прибытии мужчину задержали, а 30 марта обвинили в шпионаже и арестовали. Сам он вины не признает.