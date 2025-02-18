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Активно продолжается подготовка к крупнейшим в регионе выставкам сельского хозяйства и пищевой промышленности – ФОТО

First News Media15:30 - Сегодня
Активно продолжается подготовка к крупнейшим в регионе выставкам сельского хозяйства и пищевой промышленности – ФОТО

В мае в Азербайджане состоятся крупнейшие международные выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности региона.

18-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» - Caspian Agro и 30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» - InterFood Azerbaijan состоятся с 13-го по 16 мая в Баку Экспо Центре.

Отрасли, представленные на выставках, находятся под особым вниманием государства. На протяжении многих лет Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев посещает выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, знакомясь с участниками и экспозициями в Баку Экспо Центре. В 2024 году выставки вместе с Президентом Ильхамом Алиевым посетил также Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Выставка Caspian Agro проводится при организационной поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Выставки также активно поддерживают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация промышленников продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок (ASTA).

2025 год станет знаменательным для выставки InterFood Azerbaijan, поскольку крупнейшая в регионе специализированная выставка пищевой промышленности отметит свой 30-летний юбилей.

В настоящее время идет активная подготовка к выставкам. В 2024 году мероприятия привлекли рекордное число участников и заняли все возможные павильоны и открытую площадку в Баку Экспо Центре. В этом году большинство выставочных мест уже забронировано экспонентами из разных стран, и для участия осталось ограниченное количество свободных мест.

В выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, помимо Азербайджана, уже подтвердили свое участие компании из Бельгии, Беларуси, Египта, Германии, Греции, Грузии, Индии, Иордании, Ирана, Испании, Израиля, Италии, Китая, Латвии, Нидерландов, России, США, Туркменистана, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Южной Кореи и Шри-Ланки. Германия, Беларусь, Грузия, Италия, Южная Корея, Шри-Ланка, а также впервые Египет представят свою сельскохозяйственную и пищевую продукцию в формате национальных павильонов. Компания Prior Leasing ASC выступит в качестве спонсора регистрации выставки.

Организаторами выставок Caspian Agro и InterFood Azerbaijan является Caspian Event Organisers (CEO) совместно с Caspian Event Management и ICA Events в качестве международных партнеров.

Более подробную и актуальную информацию о выставках можно найти на официальных сайтах www.caspianagro.az и www.interfood.az, а также на официальных страницах в социальных сетях.

Кроме того, календарь выставок на 2025 год можно посмотреть на официальном сайте (https://exhibitions.ceo.az/az/exhibitions-calendar) и в социальных сетях.

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