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Благотворительный Венский бал в Баку: Вечер, где история встречается с изысканностью, а европейские традиции оживают на глазах

First News Media16:50 - Сегодня
Благотворительный Венский бал в Баку: Вечер, где история встречается с изысканностью, а европейские традиции оживают на глазах

При поддержке мэрии Вены и посольства Австрии в Азербайджане в самом сердце Баку состоится всемирно известный Благотворительный Венский бал. Это легендарное светское событие пройдет 27 февраля 2025 года в роскошном Fairmont Baku, Flame Towers и станет символом культурного диалога, объединяющего традиции разных стран.

В программе Бала - торжественная церемония открытия, традиционный выход дебютантов, бальная программа с мастер-классами, благотворительный аукцион, а также выступление заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Керимовой. Музыкальное сопровождение события – Бакинский камерный оркестр IMEC, ведущий вечера – Эмин Мусави.

Благотворительный Венский бал – это не только символ изысканности и культурного единства, но и важное мероприятие, направленное на поддержку социальных инициатив. Вырученные во время Благотворительного бала в Баку средства будут направлены в Фонд Гейдара Алиева и для международной благотворительной организации SOS Children's Villages.

Эксклюзивным организатором события выступает бизнес-клуб The One in a Million. По словам соорганизаторов Светланы Третьяковой и Лидии Филатовой, главная цель Бала – содействие межкультурному диалогу и укрепление международных партнерских отношений через искусство и традиции.

На вечер соберутся представители бизнес-сообществ, дипломаты, деятели культуры и меценаты, чтобы объединиться ради благородной цели – помощи тем, кто в ней нуждается.

Партнерами Благотворительного Венского бала стали Fairmont Baku, Flame Towers; Bentley Baku – официальный дилер Bentley в Азербайджане; Savalan Aspi Winery – азербайджанский бренд высококачественного вина; VODAVODA - премиальная минеральная вода из Сербии; цветочный бутик Buketeria; European Azerbaijan School; холдинг Sun Group (рестораны More&More, Eva); Victoria Katsadze Cosmetics; KARUNAS Energy Cloth; Compass International Group; СHOCOBON; Shansal; NAC International Activity of Contacts; GABA; Biz Network Serve & Connect Global Dots.

Медиа-партнеры: 1news; The M.O.S.T.; Azeriobserver; Caspian Magazin.

По вопросам участия в мероприятии обращаться к организационному партнеру в Баку Лидии Алиевой-Шестак: +994 55 722 51 22.

Следите за новостями и обновлениями на официальной странице события в Instagram: @viennese_ball_baku

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