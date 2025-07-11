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«Доведение до самоубийства»? Прокуратура расследует смерть девушки в Бинагади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова17:53 - Сегодня
«Доведение до самоубийства»? Прокуратура расследует смерть девушки в Бинагади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По факту гибели 19-летней Кёнюль Ибрагимли, которая 30 июня упала с 8-го этажа здания в посёлке Ходжасан Бинагадинского района, Бинагадинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики («Доведение до самоубийства») и ведёт расследование.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Обстоятельства и причина инцидента будут тщательно и объективно расследованы, по результатам чего будет принято соответствующее решение.
Отметим, что Кёнюль Ибрагимли несколько месяцев назад вышла замуж за ветерана Второй Карабахской войны. Родители девушки утверждают, что их дочь не упала, а была столкнута своим супругом, что привело к её гибели.

10:15

Родители 20-летней Кёнюль Ибрагимовой, погибшей 11 дней назад в результате падения с балкона, утверждают, что ее смерть не была случайной — по их словам, девушку убил ее муж, Ниджат Юсифзаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, родственники заявляют, что до трагедии мужчина неоднократно прибегал к насилию в отношении Кёнюль. По их словам, при просмотре записей с камер видеонаблюдения возникли серьезные подозрения: сразу после падения девушки Ниджат подошел к месту происшествия без видимого беспокойства или тревоги.

Комендант дома Насими Дадашлы, ставший свидетелем инцидента, рассказал, что в семье часто возникали конфликты. По его словам, Ниджат оказывал на супругу постоянное психологическое давление. Именно комендант первым заметил случившееся и сообщил о происшествии.

Отмечается, что Ниджат Юсифзаде является участником 44-дневной Отечественной войны.

Подробнее — в видеосюжете:

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