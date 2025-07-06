Азербайджанка объявлена лучшей выпускницей престижного турецкого вуза - ФОТО

Я искренне рада тому, что добилась успеха именно в братской стране. Буду всеми силами стремиться внести вклад в отношения Азербайджана и Турции, процветание двух братских стран.

Об этом сказала Айтадж Алиева, объявленная лучшей выпускницей анкарского Университета TED 2024/2025 учебного года. Она завершила обучение по программе «Психология» с показателем 3,98 балла из максимальных 4-х.

Диплом и грамоты самой успешной выпускнице одного из ведущих англоязычных вузов Турции вручили ректор профессор Ихсан Сабунджуоглу и заместитель главы Попечительского совета университета Картал Услуэль.

От имени советника по образованию посольства нашей страны в Турции Наджибы Насибовой выпускнице была вручена поздравительная плакетка.

Ректор И.Сабунджуоглу привлек внимание к авторитету Университета TED, выпускники которого вносят вклад в развитие как Турции, так и многих других стран мира, в том числе Азербайджана.

Далее слово было предоставлено А.Алиевой, которая от имени сотен выпускников вуза поблагодарила преподавательский состав Университета TED, а также выразила гордость тем, что стала самой успешной выпускницей вуза.

Выступлению нашей соотечественницы, завершившей обучение по специальности «Психология», аплодировали преподаватели вуза, а также тысячи родных и близких выпускников Университета TED в Анкаре.

Источник: АЗЕРТАДЖ