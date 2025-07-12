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Российские медиа как инструмент внешнего влияния: комментарий члена Совета по прессе Азербайджана

Себа Агаева14:15 - Сегодня
Российские медиа как инструмент внешнего влияния: комментарий члена Совета по прессе Азербайджана

Совет по прессе Азербайджана заявил о растущем использовании российских СМИ в качестве инструмента внешнеполитического воздействия на страны региона.

В условиях усиления дезинформационных кампаний, направленных на подрыв стабильности и демократических процессов, особенно важна координация и системный подход в противодействии подобным вызовам.

Свое видение ситуации и ключевые проблемы в этой сфере озвучила в интервью 1news.az член Совета правления Совета по прессе Азербайджана Егяна Гаджиева.

«В современном информационном пространстве одной из ключевых проблем становится влияние дезинформационных кампаний, в частности исходящих из России. В настоящее время отсутствует целостная и скоординированная стратегия, способная эффективно противодействовать этим вызовам как внутри Азербайджана, так и в целом на постсоветском пространстве.

Стратегия российских медиа, таких как Sputnik Media, заключается в распространении множества противоречивых нарративов, что углубляет общественные разногласия и подрывает доверие к местным властям, государственным институтам и демократическим процессам. Истоки такого подхода восходят к советским временам, когда разведывательная деятельность велась под прикрытием журналистов.

Эта традиция сохраняется и сегодня, а Sputnik выступает в роли современного механизма разведки.

Несмотря на растущие угрозы, текущие усилия по борьбе с российским влиянием в медиа и социальных сетях остаются фрагментарными и неполными. Отсутствие долгосрочной и комплексной стратегии затрудняет нейтрализацию дезинформационных кампаний, направленных на манипуляцию общественным мнением, разжигание конфликтов и подрыв доверия к независимым источникам информации. Особую роль в этом играют социальные сети, где ложные нарративы распространяются как автоматизированными ботами, так и оплачиваемыми троллями.

Сегодня тенденция вмешательства внешних сил во внутренние дела государств наблюдается во всех регионах мира - от США и Европы до Африки, Ближнего Востока и Азии. Азербайджан, будучи демократическим государством, которое уважает свободу СМИ и независимость медиа, особенно уязвим к подобным инструментам внешнего влияния. Свобода слова, отсутствие цензуры и продолжение демократического процесса являются достоинствами, но одновременно создают предпосылки для использования медиа как инструмента внешнего воздействия.

Власти и общество Азербайджана осознают, что некоторые иностранные медиа-организации, такие как «Спутник Россия» или «BBC Азербайджан», представляют интересы внешних игроков и могут служить инструментами влияния. Однако без прямых доказательств их связей со спецслужбами или нарушений законодательства эти организации остаются вне зоны ответственности. Вопросы возникают лишь тогда, когда иностранные медиа начинают активно формировать негативный настрой против власти и общества, подрывая общественное доверие.

Ранее негативные высказывания и критику в адрес Азербайджана можно было воспринимать как мнение отдельных политиков и общественных деятелей России. Однако с 2020 года ситуация изменилась - к этому процессу присоединились и регуляторы медиа и политических процессов в российском обществе, что усилило давление и деструктивное влияние на Азербайджан.

В этом контексте заявление Совета по прессе Азербайджана является уместным и отражает актуальные факты.

Тем не менее, пока не выработана четкая, комплексная и эффективная стратегия борьбы с российским дезинформационным влиянием. Все предпринимаемые шаги остаются разрозненными и недостаточно системными, что не позволяет в полной мере защитить информационное пространство и общественное доверие.

Современные вызовы информационной безопасности требуют от Азербайджана и других государств региона скоординированных и эффективных действий. Без комплексного подхода и понимания масштабов угрозы противодействие дезинформации и внешнему влиянию будет оставаться недостаточным».

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