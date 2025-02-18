Министр экономики и директор представительства АБР обсудили стратегию партнерства - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал.

На встрече было отмечено развитие отношений с АБР. Была предоставлена информация о приоритетах социально-экономического развития нашей страны в среднесрочной перспективе, стимулировании инвестиций, а также направлениях, которые будут охватывать Стратегию партнерства с Банком.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества. Обсуждены вопросы поддержки в нашей стране диверсификации экономики и зеленого роста, укрепление частного сектора, человеческого капитала, развитие промышленных зон, цифровизация и т.д.