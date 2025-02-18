Иранский министр: Мы активно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере транспортного транзита

Роль и позиция Каспийского региона в глобальной экономике чрезвычайно важны. С учетом этого прикаспийские государства должны предпринять весомые шаги для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, выступая на III Каспийском экономическом форуме в Тегеране.

По его словам, правительство Ирана принимает необходимые меры для создания транспортного коридора между Каспийским морем и Персидским заливом, создает логистические центры и увеличивает перевалочную мощность портов.

«Международные транспортные коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг» проходят по территориям прикаспийских государств. Для повышения их эффективности и увеличения объема грузоперевозок страны региона должны создать упрощенную цифровую таможенно-пропускную систему и активизировать сотрудничество в этой сфере. Прикаспийские государства также представлены в Организации экономического сотрудничества, в рамках которой можно обсуждать вопросы экономического взаимодействия и определять дальнейшие перспективы. Иран имеет сухопутные границы с двумя прикаспийскими странами – Азербайджаном и Туркменистаном – и активно сотрудничает с ними в сфере транспортного транзита. Наращивание этого сотрудничества сулит экономический рост для всех сторон», - отметил иранский министр, добавив, что существует огромный потенциал для экономического взаимодействия и со странами, с которыми имеются морские границы.