В Баку продолжился суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в тяжких преступлениях - ФОТО

18 февраля продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение, а также в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства – руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов.

На этом судебном заседании были объявлены эпизоды обвинительного акта по фактам отдельных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, а также сумма материального ущерба, причиненного военному арсеналу и гражданской инфраструктуре Азербайджанской Республики.

Государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев объявили факты отдельных преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны, и резолютивную часть обвинительного акта относительно участия обвиняемых по делу в данных преступлениях.

Отмечено, что в 1988-2024 годах было совершено умышленное убийство 18 850 человек, включая 3493 гражданских лиц и 15 357 военнослужащих, в отношении 56 268 человек, включая 4435 гражданских лиц и 51 803 военнослужащих, предпринята попытка умышленного убийства с причинением телесных повреждений различной степени.

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова перечислила ряд конкретных фактов преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны.

Подчеркнуто, что с февраля 1988 года, по меньшей мере, 17 педагогических работников Ханкендинского педагогического университета, а также не менее 17 обучавшихся там студентов азербайджанского происхождения в принудительном и массовом порядке были изгнаны из данного института именно потому, что являлись азербайджанцами.

21 февраля 1988 года, то есть буквально через день после принятия 20 февраля 1988 года решения о выводе Нагорно-Карабахской Автономной Области из состава Азербайджанской СССР и передачи ее Армянской СССР, направления данного решения в Верховный Совет СССР в результате непрерывного обстрела на территории Аскеранского района гражданское лицо, житель города Ханкенди Ахмедов Ахмед Бахман оглу получил огнестрельное ранение.

На основе сообщения, поступившего в органы милиции 9 июля 1988 года, были обнаружены и изъяты изготовленные в марте-апреле того же года кустарным способом с помощью различных устройств на конденсаторном заводе, расположенном в городе Ханкенди, оружие и взрывные устройства, а также ручные гранаты.

20 сентября 1988 года в результате нападения на село Гюнешли Ходжавенского района с использованием огнестрельного оружия и ружей было совершено умышленное убийство мирного жителя данного села Балакишиева Мамедали Гахраман оглу.

Начальник ремонтно-строительного участка Карабахского шелкокомбината Айрапетян Славик Джалалович, секретарь партийного комитета комбината Кочарян Роберт Седраки, главный инженер Симонян Владимир Семенович, председатель профсоюзной организации Месропян Белла Суреновна и другие, не допуская в течение сентября 1988 года лиц азербайджанского происхождения, работавших на Карабахском шелкокомбинате, на рабочие места и угрожая им, в массовом порядке изгнали и насильственно лишили их трудовых прав.

15 июня 1992 года руководитель студии 215 KL Азербайджанского государственного телевидения, журналист Мустафаев Чингиз Фуад оглу, командированный в село Нахчыванлы Ходжалинского района для съемок и доведения до мировой общественности многочисленных преступлений, совершенных вооруженными силами Республики Армения, около 11:00 того же дня был умышленно убит в результате поражения различных участков тела осколками разорвавшегося неподалеку минометного снаряда.

4 июля 2017 года по незащищенным территориям, населенным пунктам и гражданскому населению в направлении села Алханлы Физулинского района был открыт огонь из бронетехники, в результате разрыва осколочной гранаты марки ОГ-9М калибра 73 мм на территории села Алханлы мирные жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы и малолетняя Гулиева Захра Эльнур гызы 2016 года рождения были умышленно убиты, получив различные телесные повреждения.

14 июля 2020 года с позиций, расположенных на территории села Мовсес Бердского района Тавушской области Республики Армения, и с захваченной боевой позиции, именуемой «Промежуточный пост», был открыт огонь из крупнокалиберной артиллерии в направлении убежища, сооруженного неподалеку от соответствующего боевого поста Н-ской воинской части Министерства обороны, расположенной в селе Агдам Товузского района, в результате попадания снаряда в убежище были умышленно убиты генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглу, полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглу, майор Ахмедов Намиг Хажан оглу, майор Новрузов Анар Гюльверди оглу и гизирь Бабаев Яшар Васиф оглу.

2 октября 2020 года с позиций в оккупированных Агдеринском и Агдамском районах, а также на других территориях был открыт интенсивный огонь из реактивных систем залпового огня «Град» («БМ-21») и другого крупнокалиберного оружия по местам компактного проживания мирного населения Тертерского района, где не проводились военные операции и не размещались военные объекты, один из снарядов упал и разорвался на автодороге перед административным зданием прокуратуры Тертерского района, в результате чего член следственной группы, созданной по уголовным делам, возбужденным по фактам совершенных вооруженными силами Армении преступлений, старший следователь Сумгайытской городской прокуратуры Гасанов Озал Мубариз оглу, командированный в прокуратуру Тертерского района, получил увечья, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью.

Выступивший затем старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев заявил, что в результате вооруженных нападений, совершенных в период с начала 1990-х годов до 20 сентября 2023 года с применением различных видов крупнокалиберного и малокалиберного оружия, боеприпасов, артиллерийских установок, ракетных обстрелов, было уничтожено, приведено в негодность или захвачено военное имущество, входившее в оборонный арсенал Вооруженных сил Азербайджана, стоимостью более 908 миллионов манатов.

В период с начала 2001 года до конца мая 2021 года незаконно приобретенные оперативно-тактическая баллистическая ракета «Искандер-М», тактический ракетный комплекс «Точка-У», самоходный зенитный ракетный комплекс «9K33 OСА», неуправляемая авиационная ракета «С-8», системы «Смерч», «ТОС-1А Солнцепек», зенитные ракетные комплексы «Игла-С», противотанковые управляемые ракеты «Конкурс» и «Корнет», гранатометы «РПГ-26» и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, их комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства были тайными путями переброшены из Российской Федерации в Республику Армения. Все это вооружение использовалось в агрессивной войне против Азербайджана путем размещения на инженерных и фортификационных позициях, незаконно созданных на ранее находившихся под оккупацией в результате военной агрессии Республики Армения территориях Азербайджанской Республики.

В то же время в результате агрессивной войны в период Первой Карабахской войны и в последующий период, в том числе во время Второй Карабахской войны, гражданской инфраструктуре в целом был нанесен материальный ущерб на сумму свыше 5,2 миллиарда манатов.

В результате агрессивной войны гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному арсеналу и другим сферам Азербайджанской Республики был нанесен материальный ущерб на сумму более 100 миллиардов манатов.

В заключение помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли объявил соответствующие статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняемым Гукасяну Аркадию Аршавири, Саакяну Бако Сааки, Арутюняну Араику Владимиру, Ишханяну Давиту Рубени, Бабаяну Давиту Клими, Мнацаканяну Леве Генрихи, Манукяну Давиту Азати, Бабаяну Мадату Аракели, Пашаяну Меликсету Владимири, Мартиросяну Гарику Григори, Балаяну Левону Ромики, Степаняну Гургену Гомероси, Бегларяну Василию Ивани, Газаряну Эрику Роберти и Аллахвердияну Давиту Нельсони были предъявлены обвинения.

На этом оглашение резолютивной части обвинительного акта по делу завершилось.

Затем председательствовавший на судебном заседании судья Зейнал Агаев разъяснил суть каждого обвинения, выдвинутого против обвиняемых Араика Арутюняна и Аркадия Гукасяна, правовую квалификацию вменяемых им деяний, предусмотренное уголовным законодательством наказание за эти деяния и права, которыми обладают обвиняемые, а также задал вопросы о том, признают ли они себя виновными.

Араик Арутюнян и Аркадий Гукасян обратились в суд и заявили, что хотят провести конфиденциальную встречу со своими защитниками, после чего ответят на вопросы.

Очередное заседание суда назначено на 20 февраля. Оно будет продолжено разъяснением каждому из обвиняемых сути каждого выдвинутого против них обвинения, правовой квалификации вменяемых им деяний, и наказаний, предусмотренных уголовным законодательством за эти деяния, а также внесением ясности в вопросы о том, признают ли они себя виновными по предъявленным обвинениям.

Напомним, что в отношении 15 человек – Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват и насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.