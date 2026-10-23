Трамп: Мы бы могли, если бы хотели, забрать всю нефть Ирана

Президент США Дональд Трамп полагает, что Ормузский пролив находится под полным контролем Соединенных Штатов и так будет и впредь.

Об этом сообщает NTD News.

«Иран сейчас не в состоянии сделать почти ничего», — сказал он журналистам в Белом доме, комментируя ход американо-израильской военной операции против этой исламской республики.

«Мы бы могли, если бы хотели, забрать всю нефть. Мы могли бы взять всю страну. И, как вы знаете, Ормузский пролив — полностью наш. И так это мы и оставим», — утверждал Трамп.