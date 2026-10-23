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Франция душит волю Корсики к свободе демографическим инжинирингом

Ялчин Алиев18:00 - Сегодня
Франция душит волю Корсики к свободе демографическим инжинирингом

Париж любит читать мораль всему миру, раздавая направо и налево наставления о правах человека, самоопределении наций и демократических ценностях. Однако стоит взглянуть на то, что Франция вытворяет на собственном заднем дворе, как вся эта хваленая евроатлантическая риторика мгновенно слетает, обнажая обыкновенный империалистический цинизм.

Елисейский дворец веками удерживает Корсику в кандалах, а когда ситуация начинает выходить из-под контроля, в ход идет самый грязный и проверенный метод - искусственное разбавление местного населения, чтобы на корню задушить любые помыслы о свободе.

Свежие социологические данные Французского института общественного мнения (IFOP), обнародованные 22 октября аккурат к началу дебатов в Сенате по конституционному закону об автономии острова, наглядно показывают глубочайший водораздел между корсиканским народом и метрополией.

Сводки опросов - это приговор колониальной политике Парижа. Целых 57% жителей Франции вынуждены признать право Корсики на широкую автономию - против 52% годом ранее. При этом 62% французов выступают за одобрение законопроекта в Сенате, а 74% требуют смещения центра принятия решений на региональный уровень. Общество устало от парижской жесткой централизации, и даже 58% респондентов в материковой Франции предлагают дать особый статус и другим регионам страны.

Однако на самом острове цифры превращаются в монолитный народный манифест. Здесь за широкую автономию выступают уже 77% населения, а 66% требуют от Сената немедленного принятия закона. Ошеломляющие 87% корсиканцев требуют официального закрепления в Конституции Франции своей истории, языка и уникальной культуры. Подавляющие 82% островитян настаивают на праве адаптировать законы под свои нужды, 79% требуют дать корсиканскому языку официальный статус наравне с французским, а 72% выступают за введение жесткого статуса резидента, чтобы защитить родную землю от скупочной экспансии дельцов из метрополии.

Но за этими внушительными показателями скрывается главная, самая болезненная драма Корсики. Местные жители, отчаянно сражающиеся за каждый шаг к автономии, пока не готовятся сделать решительный шаг к полной независимости.

И причиной тому служит вовсе не «любовь к Пятой республике», а хладнокровный демографический инжиниринг, планомерно проворачиваемый французскими властями.

Париж прекрасно понимает, что на честном референдуме коренное население Корсики без колебаний проголосует за расставание с метрополией. Именно поэтому французское правительство годами занимается искусственным изменением демографического баланса на острове. Через налоговые льготы, административные рычаги и целевые программы Париж стимулирует массовое переселение на Корсику континентальных французов. В результате этого управляемого переселенческого потока коренной корсиканский этнос шаг за шагом размывается, превращаясь в меньшинство на собственной исторической родине.

Вместо честного диалога и признания права народа на самоопределение Париж выбрал путь тихой замещающей колонизации. Переселенцы из материковой Франции, получающие доступ к недвижимости и ключевым ресурсам острова, естественно, становятся лояльным электоральным щитом Елисейского дворца, блокируя любые попытки корсиканцев заявить о полном суверенитете.

То есть Франция в очередной раз демонстрирует вопиющее двойное прочтение международных норм. На словах защищая демократию на международной арене, внутри страны Елисейский дворец использует методы XIX века, стягивая корсиканский народ узами демографического давления и заставляя его мириться с полумерами. Вся эта возня вокруг законопроекта об автономии в Сенате - лишь попытка Парижа выпустить пар и бросить корсиканцам очередную подачку, пока колониальный конвейер по перекраиванию состава населения острова продолжает работать на полную мощность.

 

 

 

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