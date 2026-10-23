Председательство в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда возложено на Азербайджан

На состоявшемся в Ташкенте заседании Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда были обсуждены вопросы расширения деятельности Фонда и укрепления инвестиционного сотрудничества между государствами-членами.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что на заседании подчеркивалась значимость Фонда с точки зрения укрепления экономической интеграции в тюркском мире, поощрения взаимных инвестиций и реализации совместных проектов. Были рассмотрены проведенные работы по организации деятельности Фонда, расширению возможностей финансирования и сотрудничеству с международными финансовыми институтами.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев довел до внимания опыт двусторонних инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном со странами-партнерами. Он отметил предложения по укреплению связей Тюркского инвестиционного фонда с этими фондами и созданию механизмов совместного финансирования. В качестве приоритетных направлений отмечались поддержка трансграничных проектов, малого и среднего предпринимательства, финансирование торговли и поощрение кредитования в национальных валютах.

Подчеркивалась важность повышения эффективности и укрепления корпоративного управления в деятельности Фонда.

На заседании было принято решение о возложении председательства в Совете управляющих на Азербайджан до конца следующего ежегодного заседания, а заместителя председателя — на Венгрию.