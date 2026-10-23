МИД: Все граждане Азербайджана спасены с подбитого у берегов Румынии судна

Все трое граждан Азербайджана, находившихся на борту грузового судна «Хорев», затонувшего в Черном море после удара беспилотника у берегов Румынии, спасены. Один из них получил легкие травмы.

Как сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, пострадавший Руфан Ахмедов 1992 года рождения прошел медицинское обследование и размещен в гостинице.

Посольство Азербайджана в Румынии совместно с уполномоченными структурами координирует работу и принимает меры для оказания гражданам консульской помощи.

МИД Азербайджана призвал граждан воздерживаться от поездок в зоны боевых действий и нестабильной обстановки, а также от работы на опасных маршрутах, в частности на судах в акваториях Черного и Азовского морей.

По данным румынских военно-морских властей, на борту судна под флагом Коморских островов находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.