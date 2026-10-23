Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 октября.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в повестку заседания включены следующие 12 вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон «Об авиации» (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Закон «О техническом регулировании» (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в законы «Об исполнительном производстве» и «О рынке ценных бумаг» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики» (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в законы «О банках» и «О рынке ценных бумаг» (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон «О прохождении службы в органах юстиции» (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в законы «Об охране окружающей среды» и «Об оценке воздействия на окружающую среду» (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (первое чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Административно-процессуальный кодекс (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Закон «О телекоммуникациях» (первое чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и Закон «Об изъятии земель для государственных нужд» (первое чтение).