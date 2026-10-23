Лидер турецких националистов встретился с послом Азербайджана - ВИДЕО
Председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели принял посла Азербайджана в Турции Рашада Асланова.
Видео встречи опубликовано на официальной странице партии в соцсети X.
Партия MHP во главе с Девлетом Бахчели последовательно выступает в поддержку Азербайджана и известна особым подходом к азербайджано-турецким отношениям
Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Reşad ASLANOV, Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'yi ziyaret etti. https://t.co/ziTbpyXlZS — MHP (@MHP_Bilgi) October 23, 2026
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