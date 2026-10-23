Девлет Бахчели подчеркнул значимость единства Азербайджана и Турции

Председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Азербайджаном и Турцией на основе взаимного уважения, равноправного партнёрства, доверия и братства.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Турции в социальной сети X, посвящённой встрече посла Рашада Асланова с лидером MHP.

В ходе встречи Бахчели передали благодарность Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его принципиальную позицию и поддержку азербайджано-турецкого братства. Также была отмечена высокая оценка в Азербайджане его усилий по укреплению единства и солидарности тюркского мира.

В свою очередь, Бахчели поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и слова признательности, попросил передать президенту искренние приветствия и подтвердил свою неизменную поддержку Азербайджана.

Он подчеркнул стратегическую важность сохранения братских связей между Азербайджаном и Турцией и укрепления солидарности тюркского мира для его общего будущего.

Büyükelçi Sayın @Rashadaslan, 23 Ekim 2026 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in samimi selamlarını ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin savunulması yönünde sergilediği ilkeli duruş ve verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye iletti. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine yönelik çabalarının Azerbaycan’da büyük takdirle karşılandığını vurguladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in gösterdiği yakın ilgi ve teşekkürlerinden dolayı şükranlarını ifade ederek, kendisine samimi selamlarının iletilmesini rica etti ve her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin korunmasının ve dayanışmanın güçlendirilmesinin tüm Türk dünyasının ortak geleceği açısından stratejik önem taşıdığını, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bundan sonra da karşılıklı saygı, eşit ortaklık, güven ve kardeşlik ilkeleri temelinde gelişmeye devam edeceğine olan inancını ifade etti. 🇦🇿🇹🇷 @MHP_Bilgi @Dbdevletbahceli — Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) October 23, 2026