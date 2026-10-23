Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло

Азербайджан 19–21 февраля 2027 года впервые примет Кубок мира по снежному поло.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации конного спорта Азербайджанской Республики, соревнования пройдут в Шахдаге.

В турнире, который продлится три дня, за кубок поборются команды, представляющие четыре страны. Азербайджан выставит коллектив Land of Fire, Швейцарию представит клуб Evviva, Австрию — Kitzbühel и США — Aspen.

Зрители увидят скорость, точность и командный дух. Мастерство игроков, сила лошадей и напряженная борьба на снегу подарят им незабываемые мгновения. Быстрые атаки и неожиданные повороты в играх, которые пройдут на фоне зимнего пейзажа Шахдага, несомненно, привлекут внимание многих любителей спорта.