Россия объявила о прекращении огня на херсонском направлении

Вооружённые силы России введут режим прекращения огня в связи с проведением гуманитарной операции вблизи города Олешки Херсонской области Украины.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, огонь на херсонском направлении будет прекращён 27 октября с 04:00 по московскому времени (05:00 по бакинскому времени).

«В связи с проведением гуманитарной операции в районе населённого пункта Олешки Херсонской области Вооружённые силы России с 04:00 27 октября прекращают огонь на херсонском направлении и вводят режим тишины», — заявил Герасимов.

О продолжительности режима прекращения огня не сообщается.