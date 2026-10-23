 Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» | 1news.az | Новости
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Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд»

Редакция 1news19:00 - Сегодня
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд»

На состоявшейся в Баку встрече между генеральным исполнительным директором Всемирной выставки «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» Талалом аль-Марри и генеральным комиссаром нашей страны по «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» Анаром Алакбаровым был подписан договор об участии Азербайджана в этом международном проекте.

Подписание договора расценивается как важный шаг в процессе подготовки к участию Азербайджана в выставке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Азербайджанской Республики, генеральный комиссар нашей страны по «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» Анар Алакбаров, акцентировав внимание на подписании в Баку договора об участии во всемирной выставке, отметил, что между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия сложились отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве. Эти отношения неуклонно развиваются в политической, экономической, энергетической и культурной сферах. «Наше участие в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» демонстрирует важность данного партнерства и нашу поддержку проведению Саудовской Аравией этого значимого международного мероприятия», – отметил он.

Было отмечено, что азербайджанский павильон, который представит посетителям из различных стран мира богатое наследие, культуру нашей страны и ее видение будущего, послужит дальнейшему укреплению связей между нашими народами.

Генеральный исполнительный директор «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» Талал аль-Марри заявил, что международное участие в выставке постепенно расширяется. Страны, подтвердившие участие, уже ведут активную работу по подготовке своих павильонов и планированию программ, которые будут представлены посетителям. Подписание договора об участии Азербайджана в выставке также является важным этапом в этом процессе. По его словам, «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд», объединяя страны и народы, будет способствовать обмену мнениями, расширению сотрудничества и созданию условий для налаживания новых партнерских отношений, вносящих вклад в формирование общего будущего.

Отметим, что Всемирная выставка ЭКСПО в Эр-Рияде пройдет с 1 октября 2030 года по 21 марта 2031 года. В настоящее время в рамках подготовительного процесса к «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» ведутся работы по подготовке территории, созданию первичной инфраструктуры.

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