Стали известны имена спасённых азербайджанцев с атакованного судна в Чёрном море
Стали известны имена граждан Азербайджана, находившихся на борту торгового судна, затонувшего у берегов Румынии в Чёрном море.
Как сообщает Axar.az, все трое граждан Азербайджана были спасены. Это Кянан Гасанов, Руфан Ахмедов и Имран Тагиев.
По имеющейся информации, Руфан Ахмедов получил лёгкие травмы во время атаки и был доставлен в больницу.
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