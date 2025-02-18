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Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая

First News Media23:20 - 18 / 02 / 2025
Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая

Азербайджан расширяет сотрудничество с военными промышленными предприятиями Испании и Китая.

Как говорится в сообщении Министерства оборонной промышленности Азербайджана, министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев в рамках Международной оборонной выставки IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ), провел встречи с президентом испанской компании Escribano Хавьером Эскрибано Руисом, председателем компании Indra Анхелем Эскрибано Руисом, президентом китайской корпорации Norinco Чэнь Дэфаном, а также исполнительным директором индонезийской компании E-System Solutions FZ Хабибом Букхарубой.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества с оборонными промышленными предприятиями, достигнута договорённость о реализации взаимных деловых визитов.

В ходе переговоров между подконтрольным Министерству оборонной промышленности ЗАО Azərsilah и испанской компанией “Escribano” был подписан Меморандум о взаимопонимании, а с китайской корпорацией Norinco — соглашение о сотрудничестве.

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