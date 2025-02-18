100 студентам присуждена именная стипендия ATİAHİ - ФОТО

Республиканский комитет свободного профсоюза работников образования (ATİAHİ), входящий в Конфедерацию профсоюзов Азербайджана (AHİK), вручил именные стипендии 100 студентам, активно участвующим в студенческом профсоюзном движении.

В мероприятии, которое прошло в Азербайджанской академии труда и социальных отношений при AHİK, приняли участие руководители Конфедерации и Комитета свободного профсоюза работников образования, ректоры ряда вузов, председатели студенческих профсоюзных комитетов и студенты.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины, исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Затем был продемонстрирован видеоролик, повествующий о внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева о развитии науки и образования в нашей стране.

Открывая мероприятие, председатель Конфедерации Сахиб Мамедов рассказал о молодежной политике, реализуемой в нашей стране, особо отметил проводимую под руководством Президента Ильхама Алиева работу по воспитанию молодежи в патриотическом духе, реализации ее потенциала, формированию ее как высококвалифицированных кадров.

Подчеркнув заслуги Фонда Гейдара Алиева в развитии азербайджанской молодежи, председатель Конфедерации отметил, что по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой успешно реализованы проекты в сферах науки, образования, культуры, здравоохранения и спорта.

Было отмечено, что Конфедерация активно поддерживает государственную молодежную политику, организует различные мероприятия и осуществляет проекты по усилению социальной защиты молодежи, защите ее трудовых прав и развитию потенциала. Одним из таких проектов является «Именная стипендия» для студентов, которая вносит значительный вклад в повышение интереса учащихся к науке и образованию.

В свою очередь, исполняющий обязанности ректора Азербайджанской академии труда и социальных отношений Юсиф Агаев отметил, что развитие человеческого капитала - приоритетное направление в нашей стране, подчеркнув, что вызовы современной эпохи с ее научным прогрессом и высокими технологиями ставят перед молодежью новые цели, и подобные проекты стимулируют представителей молодого поколения совершенствовать свои навыки и знания.

Подчеркнув, что сегодня Азербайджан является сильной страной в регионе, добившейся больших успехов в экономической и политической сферах, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев рассказал о деятельности руководимого им вуза, отметив важность таких проектов, как «Именная стипендия». Также он подчеркнул значимость раскрытия потенциала молодых студентов и озвучил свои предложения по расширению связей с AHİK в данном направлении.

Затем ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов рассказал о внимании и заботе, проявляемой к образованию в нашей стране, проделанной работе по обеспечению доступности высшего образования и отметил важность данного проекта в повышении интереса молодежи к науке и образованию.

В свою очередь, выступившие стипендиаты подчеркнули, что оказанное им доверие еще больше повысило их интерес к науке и образованию.

В завершение мероприятия студентам, удостоенным «Именной стипендии», были вручены подарки и сделано памятное фото.

Напомним, что проект ATİAHİ «Именная стипендия» реализуется с 1995 года и направлен на поддержку развития студентов, обучающихся в различных вузах страны на «отлично» и «хорошо», а также активно участвующих в студенческом профсоюзном движении. На сегодняшний день уже 3079 студентов получили данную именную стипендию.