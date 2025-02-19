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Трамп назвал Венесуэлу врагом США

First News Media14:10 - Сегодня
Трамп назвал Венесуэлу врагом США

Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу врагом и заявил, что не хочет сохранения закупок у нее нефти американскими компаниями.

«Мы поставили Венесуэлу в затруднительное положение. Казалось, все будет очень хорошо», - отметил Трамп, говоря о введении им во время первого президентского срока масштабных санкций против Каракаса. «А потом пришел [предыдущий президент США Джо] Байден и, как всегда, все испортил. При нем начали закупать [у Венесуэлы] нефть на миллиарды долларов», - добавил действующий американский лидер при подписании новых указов в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Почему они обратились к врагу и дали ему миллиарды и миллиарды долларов? » - подчеркнул Трамп, заверив, что при нем такого решения не приняли бы. «Мы занимаемся этим вопросом», - добавил он, подчеркнув, что для таких сделок не было необходимости, поскольку США располагают достаточными нефтяными запасами. «Мы занимаемся всей этой ситуацией, тем, почему он [Байден] так сделал», - повторил Трамп, дав понять, что намерен выяснить, какими мотивами руководствовалась предыдущая вашингтонская администрация.

На вопрос, намерен ли он позволить и далее осуществлять американским компаниям, в том числе Chevron, закупки нефти у Венесуэлы, Трамп ответил: «Может быть и нет. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос».

Источник: РИА Новости

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