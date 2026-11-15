В Азербайджанском медуниверситете прокомментировали смерть студентки в общежитии - ФОТО
Азербайджанский медицинский университет (АМУ) выступил с заявлением в связи со смертью Эльвиры Эйюбовой, тело которой накануне обнаружили в общежитии.
Как сообщает 1news.az, в заявлении вуза говорится:
"Студентка III курса I лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медуниверситета Э.Эйюбова неожиданно скончалась. Руководство АМУ глубоко скорбит в связи с произошедшим и выражает соболезнования семье и близким покойной.
После получения официальной информации о причинах произошедшего общественности будут предоставлены дополнительные сведения.
Просим с уважением отнестись к объективности расследования и непростому эмоциональному состоянию семьи.
Светлая память об Эльвире как о трудолюбивой, активной, позитивной и отзывчивой девушке навсегда сохранится в сердцах ее преподавателей и однокурсников!"
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