 В Азербайджанском медуниверситете прокомментировали смерть студентки в общежитии - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Азербайджанском медуниверситете прокомментировали смерть студентки в общежитии - ФОТО

Редакция 1news15:55 - Сегодня
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В Азербайджанском медуниверситете прокомментировали смерть студентки в общежитии - ФОТО

Азербайджанский медицинский университет (АМУ) выступил с заявлением в связи со смертью Эльвиры Эйюбовой, тело которой накануне обнаружили в общежитии.

Как сообщает 1news.az, в заявлении вуза говорится:

"Студентка III курса I лечебно-профилактического факультета Азербайджанского медуниверситета Э.Эйюбова неожиданно скончалась. Руководство АМУ глубоко скорбит в связи с произошедшим и выражает соболезнования семье и близким покойной.

После получения официальной информации о причинах произошедшего общественности будут предоставлены дополнительные сведения.

Просим с уважением отнестись к объективности расследования и непростому эмоциональному состоянию семьи.

Светлая память об Эльвире как о трудолюбивой, активной, позитивной и отзывчивой девушке навсегда сохранится в сердцах ее преподавателей и однокурсников!"

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