В Азербайджане два человека подорвались на мине: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО
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Погибший в результате подрыва на мине на территории под названием Джейранчёль в Агстафинском районе приехал в гости к родственникам.
По данным 1news.az, погибший Расул Шахин оглу Мамедов - уроженец села Уркмезли Газахского района. Он приехал в Агстафу в гости к двоюродному брату.
Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент.
По факту происшествия проводится расследование.
17:25
В Азербайджане два человека подорвались на мине.
Один из них погиб, второй — получил ранения.
Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован на территории, известной как Джейранчёль.
Согласно информации, погиб житель Газахского района Расул Мамедов.
Личность пострадавшего устанавливается.
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