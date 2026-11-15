В Азербайджане два человека подорвались на мине: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Погибший в результате подрыва на мине на территории под названием Джейранчёль в Агстафинском районе приехал в гости к родственникам.

По данным 1news.az, погибший Расул Шахин оглу Мамедов - уроженец села Уркмезли Газахского района. Он приехал в Агстафу в гости к двоюродному брату.

Пока точно неизвестно, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

По факту происшествия проводится расследование.

17:25

В Азербайджане два человека подорвались на мине.

Один из них погиб, второй — получил ранения.

Как сообщает 1news.az, инцидент зафиксирован на территории, известной как Джейранчёль.

Согласно информации, погиб житель Газахского района Расул Мамедов.

Личность пострадавшего устанавливается.