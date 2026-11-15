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Австралия и Филиппины расширяют оборонное сотрудничество

Редакция 1news15:50 - Сегодня
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Австралия и Филиппины расширяют оборонное сотрудничество

Австралия и Филиппины заключили новый оборонный пакт, предусматривающий расширение военного сотрудничества.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные медиа, документ подписали министр обороны Филиппин Гильберто Теодоро и посол Австралии Марк Иннес-Браун в присутствии премьер-министра Энтони Альбанезе на полях саммита АСЕАН в Маниле.

Отмечается, что соглашение предусматривает упрощение совместных военных операций и учений на море и суше, морского патрулирования, активизацию обмена разведывательной информацией и развитие оборонной инфраструктуры.

Новое соглашение обновляет меморандум о взаимопонимании 1995 года и дополняет действующий договор о присутствии военнослужащих двух стран на территории друг друга, заключенный в 2007 году и вступивший в силу в 2012 году.

По словам Теодоро, договор позволит сократить бюрократические препятствия и укрепить сдерживание в районах, где Филиппины обладают суверенными правами. Он также отметил, что новые правила упростят оперативное реагирование австралийских гуманитарных служб на стихийные бедствия на Филиппинах.

Альбанезе подчеркнул, что соглашение не направлено против какой-либо конкретной страны, но при этом призвано укрепить военное сотрудничество для обеспечения безопасности судоходства по важным торговым маршрутам. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что данное партнерство укрепляет совместные возможности Канберры и Манилы и способствует безопасности и стабильности в регионе.

На фоне региональной напряженности Австралия также объявила о дополнительных инвестициях в морское партнерство со странами Юго-Восточной Азии. Они предусматривают поставки воздушных и надводных беспилотников, защищенного коммуникационного оборудования и подготовку специалистов.

Параллельно Австралия, Филиппины, Япония и США договорились углубить взаимодействие и создать совместный координационный центр на Филиппинах. Решение было принято на встрече министров обороны четырех стран в Себу 28 октября. Стороны также намерены активизировать совместные учения и координировать инвестиции в оборонную сферу.

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