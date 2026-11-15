Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские «Шахеды»

ВС РФ продолжают массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а из-за снижения скорости работы терминалов Starshield ВСУ не могут вовремя перехватывать российские беспилотники «Шахед».

Как передает 1news.az, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о применении Россией тысяч ударных дронов и авиабомб за неделю для ударов по украинской территории: «Российские войска за последнюю неделю ударили по Украине, применив более 2300 беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов».

По его словам, российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областей, а также по железнодорожным объектам в Днепропетровской и Харьковской областях и Запорожье. Кроме того, под обстрелами оказались Донецкая и Киевская области. В результате атак пострадали 16 человек.

«Россияне целятся по подстанциям «Шахедами». И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения в скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины», — заявил Зеленский.

По его утверждению, из-за ограничений украинские беспилотники-перехватчики теряют связь с операторами при скорости около 161 км/ч и не могут эффективно преследовать российские реактивные беспилотники типа «Шахед».

Украинский лидер выразил надежду, что действующие ограничения будут сняты, подчеркнув, что от этого зависит защита населения и энергетической инфраструктуры страны до начала зимнего сезона.

«Есть поручения командам МИД, Минобороны, Офиса президента Украины работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно», — отметил он.

Зеленский также призвал международных партнеров продолжать поддержку Киева.