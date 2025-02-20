В Баку пациентка обвиняет врача в неудачной операции и требует компенсацию - ВИДЕО

Жительница Баку Лятафят Мамедова заявляет, что после операции по коррекции искривленной носовой перегородки (септопластики), проведенной в частной клинике MedAura, ее состояние ухудшилось.

Как сообщает Xəzər TV, она обвиняет в этом врача Кямалю Мирзоеву, которая проводила операцию, передает 1news.az.

Пациентка утверждает, что за септопластику она заплатила 1400 манатов, но теперь ей необходимо повторное хирургическое вмешательство, стоимость которого составляет 6000 манатов. Женщина требует компенсацию для проведения повторной операции в другой клинике.

Главврач клиники MedAura Нигяр Мухаммедова сообщила, что Кямаля Мирзоева была уволена, и добавила, что сама также имеет претензии к ней.

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