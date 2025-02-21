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Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга - ФОТО

First News Media19:45 - Сегодня
Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга - ФОТО

Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова были подробно обсуждены вопросы повестки, в том числе текущая ситуация в области добычи нефти и газа в Азербайджане, основные показатели и перспективы, в том числе долгосрочные планы развития SOCAR и нефтегазового сектора республики в целом, прогнозы добычи до 2035 года, объемы запасов по разрабатываемым и новым месторождениям в рамках соглашений о разделе продукции, деятельность производственного объединения "Азнефть", состояние реализации проекта реконструкции и модернизации НПЗ им. Гейдара Алиева, производство нефтехимической продукции и спрос на топливо внутри страны, проекты, реализуемые SOCAR за пределами страны, финансовые показатели SOCAR и другие текущие вопросы.

По вопросам повестки был заслушан обширный доклад президента SOCAR Ровшана Наджафа, также выступили министр экономики (председатель Наблюдательного совета SOCAR) Микаил Джаббаров и генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов. По представленным вопросам членами Экономического совета были проведены широкие обсуждения.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета и Наблюдательного совета холдинга были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения правлению холдинга и SOCAR.

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