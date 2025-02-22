Министр: Бюджетное финансирование здравоохранения за последние 20 лет увеличилось в 30 раз

За последние 20 лет объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, увеличился в 30 раз.

В более чем 700 медицинских учреждениях проведены ремонтно-строительные работы, причем более 70 процентов из них расположены в регионах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на официальной церемонии открытия II Конгресса Азербайджанского эндоурологического общества, посвященного 50-летию кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета.

«Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева проявляет особую чуткость к вопросам здоровья граждан, выступает с различными социальными инициативами и оказывает поддержку в их реализации. С 1 апреля 2021 года по всей стране внедрен новый механизм финансирования здравоохранения – обязательное медицинское страхование. В рамках пакета медицинских услуг предоставляется 3315 видов услуг, включая современные урологические операции», – отметил министр.