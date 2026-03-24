Скончался один из легендарных авторов команды КВН «Парни из Баку»

Сегодня ушёл из жизни один из легендарных авторов команды КВН «Парни из Баку» - Эльнур Мамедов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook участник команды КВН «Парни из Баку», заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

«Он был автором не только команды «Парни из Баку», но и человеком масштаба всего Советского Союза и СНГ.

Восемьдесят процентов победных, чемпионских шуток команды в Москве принадлежали именно ему», - говорится в посте.

Как отмечает Багирзаде, Эльнур Мамедов был «удивительно разносторонним человеком — историком, художником, военным» со множеством граней и талантов, в каждой из которых он был по-настоящему силён.

«Благодаря его шуткам и репризам ваш покорный слуга стал известным актёром КВН. Люди узнавали меня благодаря его искромётному, грамотному, глубокому и интеллигентному юмору. Трудно подобрать слова…», - подчеркнул артист.

Allah rəhmət eləsin!