В Баку сняли временные ограничения скорости на ряде дорог

В Баку на ряде дорог восстановили сниженный скоростной режим.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

«В связи с снежной и ветреной погодой ранее было снижено ограничение скорости на дорогах Зыхский круг – Аэропорт, Бузовна – Загульба, на шоссе Мярдякан и проспекте Гейдара Алиева. В настоящее время скоростной режим на этих участках восстановлен до прежних значений», – говорится в сообщении Центра.