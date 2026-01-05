Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном православной христианской общине Азербайджана.

«Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики», - отмечается в обращении главы государства.