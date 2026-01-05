В Баку совершены кражи из автосервиса и учебного центра

Полиция расследовала кражу, произошедшую в одном из учебных центров, расположенных в Насиминском районе столицы.

Выяснилось, что неизвестное лицо похитило из центра 4000 манатов наличными и электронное оборудование – в результате оперативных действий сотрудников 21-го отделения полиции Насиминского района задержан 34-летний подозреваемый, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Одновременно с этим полиция установила личность и задержала ранее судимого, который подозревается в совершении кражи в автосервисе в Низаминском районе столицы, из которого были украдены ноутбук стоимостью 1000 манатов и сумма в размере 500 манатов.

В настоящее время по обоим фактам продолжается расследование.