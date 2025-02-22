Автобусы будут работать по обычному графику и схеме

Сегодня автобусы продолжат свою работу по обычному графику и схеме.

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что сняты ограничения по времени работы автобусов, введенные вчера в целях безопасности.

«В связи с нестабильными погодными условиями на территории страны все перевозчики работают в усиленном режиме. Мониторинговый центр AYNA осуществляет контроль за движением автобусов на дорогах. В настоящее время перевозки выполняются в соответствии с потребностями пассажиров по всем маршрутам. В соответствии с ежедневным количеством пассажиров, на маршруты выезжают автобусы», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что в связи с резкими погодными условиями могут возникнуть ограничения в работе автобусов. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Напомним, что вчера, в связи с плохими погодными условиями и для обеспечения безопасности, автобусы в Баку и Абшеронском районе работали до 21:30.