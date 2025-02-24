​​​​​​​«Аzərlotereya» — один из крупнейших налогоплательщиков: 92,4 млн манат

Государственная налоговая служба в 2024 году опубликовала список из 100 налогоплательщиков (за исключением бюджетных организаций), оплативших наибольшую сумму налогов и давших согласие на разглашение данной информации. Акционерное общество «Аzərlotereya», являющееся налогоплательщиком в упрощённой системе, в прошлом году заплатило налоги на сумму 92,4 млн манат, заняв 14‑е место в этом списке, а среди компаний не нефтяного сектора — 6‑е место.

В начале 2021 года, согласно указу господина Президента Ильхама Алиева, управление «Аzərlotereya» было передано турецкой компании «Demirören Holdinq». В качестве законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок, благодаря успешной деятельности, компания продолжает вносить значительный вклад в экономику страны, реализуя полезные проекты, создавая новые рабочие места и оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков.

Наблюдается значительный ежегодный рост объёма уплачиваемых налогов «Аzərlotereya». Помимо налогов и иных платежей в государственный бюджет, компания из собственных средств выделяет значительные ресурсы в рамках корпоративной социальной ответственности на важные проекты в областях спорта, образования, охраны природы и инноваций. Основной целью политики КСО, тесно связанной с миссией, видением и ценностями компании, является расширение проектов в этих направлениях.

В рамках проекта «Əmanətə Sədaqət», которому компания уделяет особое внимание для поддержки образования членов семей погибших в бою, оплачиваются обучение и расходы на проживание студентов, являющихся членами таких семей, обучающихся в государственных вузах Турции, а также покрываются расходы на проживание студентов, получающих высшее образование в Азербайджане. В настоящее время проект охватывает 150 случаев поддержки.

Совместно с Фондом возрождения Карабаха в рамках проекта «Hər şey Qarabağ üçün» компания пожертвовала часть вырученных средств от продажи тиражных лотерейных билетов на восстановление Карабаха. Кроме того, в поддержку разминирования освобождённых от оккупации территорий были приобретены специальные собаки, которые переданы АНАМА.

Бренд «Misli» компании «Аzərlotereya», уделяющий особое внимание развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, повышению интереса к спорту и поддержке приоритетной государственной политики, уже третий сезон подряд является спонсором Азербайджанской Премьер‑лиги. Кроме того, компания вносит значительный вклад в развитие спорта, поддерживая мужскую национальную сборную по футболу и волейбол.

«Аzərlotereya» также оказывает значительную поддержку в области образования, науки и творческой деятельности, стимулируя интерес молодёжи к технологиям. Уже третий год компания является основным партнёром Профессиональной интеллектуальной лиги — площадки для встречи лучших умов страны, а также поддерживает проект «Everest» — одну из популярных платформ для интеллектуальных развлечений.

Для внедрения и развития инновационных проектов в различных сферах, успешной реализации креативных стартапов и ориентации молодёжи на инновационную деятельность, а также для обеспечения устойчивости подобных проектов, «Аzərlotereya» совместно с ASAN Инновационным центром провела интеллектуальный хакатон «Brain Game», создав условия для появления новых интересных идей.

В дальнейшем «Аzərlotereya» будет продолжать полезную для государства деятельность, осуществляя свою работу прозрачно, в соответствии с международными стандартами и законодательством. Компания действует на принципах открытости, ежегодно проводит аудит своей финансовой отчётности одной из компаний «Большой четвёрки» и размещает отчёты на официальном веб-сайте. В соответствии с требованиями законодательства её деятельность контролируется соответствующими органами, а процессы выстроены по международным стандартам и ежегодно проходят аудит и сертификацию уполномоченными организациями на соответствие стандартам Всемирной ассоциации лотерей (WLA).

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