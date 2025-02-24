Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за антироссийский проект резолюции по конфликту в Украине, сообщил ТАСС.

За проект резолюции, подготовленный европейскими странами и Украиной проголосовали 93 страны.

18 государств в том числе США, Израиль и Венгрия высказались против, 65 стран воздержались от голосования.

Поддержали документ не только традиционные сторонники Украины - Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Канада, Франция - но и Болгария, Египет, Сербия, Словакия, Турция. Среди воздержавшихся - Армения, Бразилия, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан.