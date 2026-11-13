В Пакистане при падении микроавтобуса в реку погибли 11 человек

Как минимум 11 человек погибли и 2 получили травмы при падении пассажирского микроавтобуса в реку в регионе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

Как отмечается, водитель автомобиля не справился с управлением на сложном участке дороги рядом с мостом, в результате транспортное средство упало в реку. После проведения спасательной операции пострадавшие были доставлены в местную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.