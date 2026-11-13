Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана сыграет с Лихтенштейном

Сегодня сборная Азербайджана проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Как сообщает 1news.az, команда под руководством Айхана Аббасова встретится на выезде с Лихтенштейном.

Матч в группе 2 Лиги D начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча будет эстонец Кристо Тохвер.

Отметим, что после трех матчей сборная Азербайджана в настоящее время лидирует в группе с пятью очками. Литва занимает второе место с четырьмя очками, а Лихтенштейн — последнее с одним очком. 16 ноября в последнем матче группы Литва примет Лихтенштейн.