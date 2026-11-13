Цена на азербайджанскую нефть снизилась

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,75 доллара США, или на 0,7%, составив 99,88 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,04 доллара США, или на 1,1%, и составила 95,90 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,54 доллара США, или на 0,8%, составив 69,04 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,66 доллара США, или на 0,7%, составив 92,06 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно последним данным Trading Economics, цены на нефть марки Brent в пятницу держались вблизи 96 долларов за баррель после роста на предыдущей торговой сессии: "На котировки повлияли заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону больше не требуется заключать соглашение с Ираном, что ослабило надежды на дипломатическое урегулирование конфликта. Трамп также поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу сосредоточиться на внутренних вопросах, а не на переговорах с Тегераном".

Отмечается, что в то же время Иран продолжает настаивать на том, что США должны снять морскую блокаду и санкции против страны до начала прямых мирных переговоров: "Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также подчеркнул, что Тегеран не намерен вывозить из страны свои запасы обогащенного урана".

Подчеркивается, что, несмотря на эти события, цены на нефть по-прежнему движутся к снижению по итогам второй недели подряд на фоне продолжающегося восстановления экспорта нефти из стран Ближнего Востока: "Надежды на более быстрое урегулирование конфликта также получили поддержку после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США".