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СМИ: «Сильная Армения» может бойкотировать работу парламента

Редакция 1news09:45 - Сегодня
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СМИ: «Сильная Армения» может бойкотировать работу парламента

После повторного задержания лидера оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна представители фракции обсуждают дальнейшее участие в работе парламента страны.

Как сообщает армянская газета «Жоховурд», внутри блока возникли разногласия по поводу того, следует ли продолжать парламентскую деятельность или бойкотировать заседания.

По информации издания, часть фракции выступает за отказ от участия в работе парламента. Другие представители политсилы считают, что бойкот «фактически станет подарком властям», поскольку оппозиция лишится возможности критиковать действия правительства, выступать против законодательных инициатив и влиять на формирование политической повестки. В то же время власти смогут продвигать свои законопроекты без сопротивления со стороны оппонентов.

Источники газеты сообщили, что окончательное решение представители оппозиционной фракции намерены озвучить на очередном заседании парламента 17 ноября.

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