МВД Франции задействует 70 тыс. человек для охраны порядка на протестах 7 ноября

Около 70 тыс. полицейских и жандармов будут задействованы 7 ноября по всей Франции для обеспечения безопасности на улицах городов во время протестных акций, запланированных в этот день.

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

"Уровень угрозы точно такой же, как и в предыдущие субботы. Мы вновь зафиксировали в соцсетях призывы к насилию, в том числе в отношении сил правопорядка и коммерческих объектов", - сказал он. В связи с этим, по его словам, силы правопорядка будут задействованы в том же объеме, что и раньше. Они будут включать в себя среди прочего 110 мобильных подразделений, 25 бронемобилей Centaure национальной жандармерии и водометы.

В ходе пресс-конференции министр подчеркнул, что 5 ноября, когда по всей стране большинство акций были организованы профсоюзами, все прошло по большей части спокойно, несмотря на выходки отдельных радикальных элементов. Однако 7 ноября большинство акций и призывов к действиям исходят не от профсоюзов, поэтому "ситуация будет иной".

Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября, когда учащиеся школ начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, а также перегруженным расписанием и отсутствием педагогов по ряду предметов. В октябре также начались протесты профсоюзных организаций, которые требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. 9 ноября премьер-министр Себастьен Лекорню должен провести встречу с их представителями, а также руководителями крупных компаний для обсуждения выхода из сложившейся ситуации.