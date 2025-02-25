Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с представителем Администрации президента Турции

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Анкару встретился с главой управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в социальной сети "X".

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области медиа и коммуникаций, а также актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.