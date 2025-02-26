Начальник отдела Администрации Президента: Нет необходимости в посреднике для контактов между властью и оппозицией

«Наше совместное сотрудничество во имя государственности победило все интриги»

«Благодаря активности политических партий и атмосфере политического диалога, существующей в нашей стране, отпала необходимость в каких-либо иностранных организациях или посредниках для установления рабочих контактов между властью и оппозицией».

Как сообщает АПА, об этом заявил завотделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев.

Представитель Администрации подчеркнул, что этот фактор является одним из больших успехов политического диалога и прочной основой для проведения независимой политики.

«Идеологическим фундаментом новой системы отношений являются надежные отношения во имя развития общества и государства. В этом смысле политический диалог имеет незаменимое значение. Согласно соответствующему Распоряжению Президента, 2025 год объявлен «Годом Конституции и суверенитета». Это еще раз делает необходимым проведение пропагандистской работы в идеологическом плане. Безусловно, в вопросах правильного донесения до общества таких идеологических ценностей, как государственность, суверенитет и национальная идентичность, политические партии должны играть активную роль. По сути, подобные вопросы должны стать одним из основных направлений нашего совместного сотрудничества», - сказал Адалят Велиев.